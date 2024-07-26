SpaceX Илона Маска отчиталась властям США об аварии ракеты Falcon 9

Компания SpaceX из Соединенных Штатов, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, предоставила Федеральному управлению гражданской авиации США отчет об аварии ракеты Falcon 9, после которой ведомство запретило запуск этих ракет.
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