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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Официально не скажут: В Сети появился "чёрный рейтинг" мигрантской преступности. На первом месте – Узбекистан

Официально не скажут: В Сети появился "чёрный рейтинг" мигрантской преступности. На первом месте – Узбекистан

Русский наблюдатель В Сети появился "чёрный рейтинг" – статистика преступлений, совершённых мигрантами, в том числе особо тяжких.

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Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Есть три поколения мигрантов , если коротко то первое поколение работяги, второе поколение получатели всех и всяческих преференций от государства, а также преступники разно всякие но пока ещё с преобладанием работяг, третье поколение в большинстве своём не работает лезет во власть, в политику и уже на полном серьёзе щемит по законам продавленным мигрантским лобби местное население.