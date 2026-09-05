Официально не скажут: В Сети появился "чёрный рейтинг" мигрантской преступности. На первом месте – Узбекистан

Русский наблюдатель В Сети появился "чёрный рейтинг" – статистика преступлений, совершённых мигрантами, в том числе особо тяжких.
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Всех чурок на работу в Кремль. Сразу выселка ускорится.
Есть три поколения мигрантов , если коротко то первое поколение работяги, второе поколение получатели всех и всяческих преференций от государства, а также преступники разно всякие но пока ещё с преобладанием работяг, третье поколение в большинстве своём не работает лезет во власть, в политику и уже на полном серьёзе щемит по законам продавленным мигрантским лобби местное население.
Российская власть понять не хочет что любое ДОБРО заканчивается ЗЛОМ. Всякие подачки этим государствам есть бездарная трата народных денег. И таких фактов много.
Закрыть границу, а всех чурок гнать поганой метлой из России. Достали сволочи.
Узбеки - самые безобидные из мигрантов. Самая опасная диаспора - азербайджанская.
А скоро выборы... и г-но затулло снова баллотируется по 54 одномандатному округу Сочи. Сочинцы! Не проспите врага народа!
на скамье подсудимых в первую очередь должна сидеть буржуйская власть жуликов и проходимцев !
Служа в армии, ПИЗДИЛ их как бешеных собак и никто рот не посмел открыть !