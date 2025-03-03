ФСБ сообщила об убийстве террориста, готовившего взрывы в синагоге и московском метро

По данным спецслужбы, после нападений он планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.<strong>Сотрудники ФСБ убили участника террористической организации, который готовил теракты в синагоге в Подмосковье и в московском метро.
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