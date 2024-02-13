Выяснилось, с чем связано отсутствие людей на европейской территории на протяжении 200 тысяч лет.Исследование ученых раскрыло тайну исчезновения первых мигрантов в Европе, оказалось, это связано с холодом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии