В Кремле прокомментировали заявление Трампа об энергоперемирии с Украиной

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа об энергоперемирии с Украиной. Москва считает хорошей идеей энергетическое перемирие, о котором сказал Трамп, и находится в контакте с США по этой теме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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