В Кремле прокомментировали заявление Трампа об энергоперемирии с Украиной

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа об энергоперемирии с Украиной. Москва считает хорошей идеей энергетическое перемирие, о котором сказал Трамп, и находится в контакте с США по этой теме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.