Как Россия зависит от Китая, а Украина превратилась в сырьевой придаток Турции

Прокси-война блока НАТО против России на Украине обнажила все накопленные за три с лишним десятилетия независимости организационно-управленческие и структурные проблемы в экономике и промышленности обеих некогда братских стран.
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