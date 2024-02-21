Адвокат Промеса Хоф заявила, что игрок должен считаться невиновным до апелляции

Софья Хоф, адвокат нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса, заявила в интервью "Матч ТВ", что ее клиент не должен считаться виновным по делу о контрабанде наркотиков, пока апелляционный суд не рассмотрел соответствующий запрос.