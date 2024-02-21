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Адвокат Промеса Хоф заявила, что игрок должен считаться невиновным до апелляции

Адвокат Промеса Хоф заявила, что игрок должен считаться невиновным до апелляции

Софья Хоф, адвокат нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса, заявила в интервью "Матч ТВ", что ее клиент не должен считаться виновным по делу о контрабанде наркотиков, пока апелляционный суд не рассмотрел соответствующий запрос.

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