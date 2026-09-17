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Мировое обозрение

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Путин: Реальные зарплаты в России выросли на 6,5% за первое полугодие

Путин: Реальные зарплаты в России выросли на 6,5% за первое полугодие

Реальные располагаемые доходы граждан продолжают демонстрировать устойчивую положительную динамику. Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 17 сентября озвучил ключевые макроэкономические показатели, свидетельствующие о том, что российский рынок труда остается стабильным, а потребительская активность населения растет.

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