Путин: Реальные зарплаты в России выросли на 6,5% за первое полугодие

Реальные располагаемые доходы граждан продолжают демонстрировать устойчивую положительную динамику. Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 17 сентября озвучил ключевые макроэкономические показатели, свидетельствующие о том, что российский рынок труда остается стабильным, а потребительская активность населения растет.