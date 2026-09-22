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Царьград

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В Петербурге жертва скрытой съёмки в метро ищет других пострадавших

В Петербурге жертва скрытой съёмки в метро ищет других пострадавших

Петербурженка подала заявление в полицию после того, как неизвестный прислал ей снятый в 2025 году ролик, на котором ей задирают юбку в метро, и теперь ищет других пострадавших для совместных действий.

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