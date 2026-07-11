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Консорциум во главе с B Capital приобретает глобального инвестгиганта Russell Investments

Консорциум во главе с B Capital приобретает глобального инвестгиганта Russell Investments

Инвестиционная группа B Capital, специализирующаяся на стратегических вложениях в быстрорастущие технологические и финансовые платформы, возглавила консорциум институциональных инвесторов для приобретения глобального инвестиционного гиганта Russell Investments.

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