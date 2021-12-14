Транспортные полицейские Сочи задержали прибывшего поездом наркокурьера с героином

По оперативной информации сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Сочинского ЛУ МВД России на транспорте задержали жителя Гулькевичского района по подозрению в перевозке и сбыте наркотических средств.
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