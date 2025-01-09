Си Цзиньпин осудил экономиста за сомнения в данных о росте ВВП — WSJ

Остро отреагировал на заявления экономиста Гао Шаньвэня, который выразил сомнения в достоверности официальных данных о ВВП Китая, китайский лидер Си Цзиньпин, сообщает 9 января издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванный источник.
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