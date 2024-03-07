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Харгривз о Мбаппе: «Он особенный, напоминает Роналдо – по таланту ему практически нет равных. Килиан на верном пути – он уже выиграл ЧМ и точно получит «Золотой мяч»

«Мбаппе просто особенный. Он напоминает Роналдо, не правда ли? То, как он двигается, особенно мощно. Чтобы сравниться с Анри, Мбаппе должен проделать такую же работу, как и Тьерри.

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