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Царьград

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Наноклещи распространились по всей территории России

Наноклещи распространились по всей территории России

Клещи размером всего 1-2 миллиметра все чаще встречаются в разных регионах страны.Мелкие клещи размером всего 1-2 миллиметра сегодня встречаются практически в каждом регионе страны — от Тверской области до таежных лесов Сибири и Дальнего Востока.

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