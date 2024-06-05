Космонавт Олег Кононенко провёл в космосе 1000 суток

Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что сегодня, 5 июня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции (МКС), впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полётов.