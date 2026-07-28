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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат мира по фехтованию-2026. Россия и США встретятся в 1/4 финала командной мужской рапиры

Россиянин Павел Граудынь завоевал золото в сабле на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. В финальном поединке он победил корейца То Кен Дона со счетом 15:7.

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