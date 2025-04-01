Когда перечислят выплаты смоленским ветеранам в честь 80-летия Победы?

По решению губернатора Василия Анохина в предпразничные дни выдающиеся смоляне получат дополнительную региональную выплату В следующем месяце региональное отделение Соцфонда РФ перечислит выплату ветеранам Смоленской области - в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
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