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Мосбиржа подала иск против Совета ЕС

Московская биржа подала иск против Совета ЕС в Европейский суд общей юрисдикции. Исковое заявление было подано 5 октября, его причина не указана.

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