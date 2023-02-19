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Песков: заявление Нуланд, что Крым является законной целью для Украины, подчеркивает глубину разногласий США и России

Песков: заявление Нуланд, что Крым является законной целью для Украины, подчеркивает глубину разногласий США и России

Заявление заместителя руководителя американского внешнеполитического ведомства Виктории Нуланд, согласно которому Крымский полуостров является законной целью для Украины, подчеркивает глубину имеющихся разногласий между Вашингтоном и Москвой.

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