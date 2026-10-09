Трамп заявил, что США рады получить дизель из России

США нуждаются в дизельном топливе из России и рады его получить, заявил американский лидер Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мерц призвал все ...
- Мерц призвал все ...
- Мерц призвал все ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым