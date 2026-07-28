Тегеран в ярости: Западный «нахлебник» может получить от Ирана ответ ракетами по центру Киева Прикаспийские страны поддержат самые жесткие действия Исламской Республики Константин Ольшанский Фото: IMAGO/CFOTO/ ТАСС Киевский режим, пытаясь отвлечь внимание от провалов на фронте, решился на отчаянную, но крайне опасную провокацию.
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