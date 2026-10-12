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Мужчина застал жену с любовником и принудил их к сексу на публике

Мужчина застал жену с любовником и принудил их к сексу на публике

Заниматься любовью на публике заставили женщину и ее партнера в штате Гуджарат в Индии. Перед этим муж женщины и его родственники избили пару, а затем сняли происходящее на видео.

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