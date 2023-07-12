Саммит НАТО: победители и проигравшие

Регина Толстоброва

Для нас настают сложные времена, ЕС консолидировался против России и Китая. Накладывают все новые санкции. Но и Турцию ничего хорошего не ждет, марионетка эта испортила отношения с Россией, это ни к чему хорошему не приведет. Захотел в ЕС. да к то ж т ебя туда пустит.