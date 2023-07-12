Саммит НАТО в Вильнюсе завершается. Заключительная декларация согласована. Участники разъезжаются. Можно подвести итоги.
Саммит НАТО: победители и проигравшие
Комментарии
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Регина Толстоброва
Для нас настают сложные времена, ЕС консолидировался против России и Китая. Накладывают все новые санкции. Но и Турцию ничего хорошего не ждет, марионетка эта испортила отношения с Россией, это ни к чему хорошему не приведет. Захотел в ЕС. да к то ж т ебя туда пустит.
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