Собянин назвал важные исследования, которые проводит ветлаборатория Москвы

В распоряжении специалистов имеется 218 различных методик Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, опубликовав новый пост на своем портале, безопасность пищевых продуктов проверяют в ветлаборатории Москвы.
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