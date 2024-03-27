Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на северском направлении

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) пуском управляемой ракеты уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым сорвав их ротацию на северском направлении в районе населенного пункта Раздоловка.
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