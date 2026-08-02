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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»

Джавон Фримен-Либерти продолжит карьеру в « Бурсаспоре ». По информации нескольких турецких СМИ, 26-летний защитник (193 см) достиг соглашения с клубом и выступит в чемпионате Турции в сезоне-2026/27.

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