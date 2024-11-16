Впечатляющие причины, делающие муравьёв удивительными существами

Вы, скорее всего, особо про них и не думаете. Они маленькие, но их тысячи на вашем дворе, поэтому, когда приходит время косить газон, можно увидеть, как эти юркие маленькие существа начинают расползаться повсюду.
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