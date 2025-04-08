Лидеры ОАЭ и Конго подписали новое соглашение об экономическом партнёрстве

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо стали свидетелями подписания Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве (CEPA) между двумя странами, 8 апреля пишет WAM.
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