Юргазета На границе Москвы, в подмосковном Новоселье, где один за другим растут жилые комплексы, прошла спецоперация, которую наблюдатели уже окрестили одной из наиболее широкомасштабных за последние годы.
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