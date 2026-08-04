Приоритет для проезда местных жителей ввели на переправе Сахюрта – остров Ольхон

На переправе Сахюрта – остров Ольхон с начала августа действует приоритет для легковых автомобилей и мототранспорта людей, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на острове Ольхон.
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