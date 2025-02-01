Apple открыла доступ к Starlink: акции Globalstar обрушились на 18%

Акции компаний, работающих в сфере спутниковой связи, напрямую со смартфонами, резко упали 29 января после того, как Apple предоставила владельцам iPhone с тарифным планом T-Mobile возможность присоединиться к бета-тестированию конкурирующего сервиса Starlink от SpaceX в США.