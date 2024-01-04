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Уже и сомалийцы, и колумбийцы обнаружены в боях за Россию

Уже и сомалийцы, и колумбийцы обнаружены в боях за Россию

Честно говоря, был удивлен итогами одного из последних наших опросов, где на вопрос: "В какой армии сейчас больше иностранных солдат?" - 87% ответили, что в украинский, и только 13% - в российской.

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Комментарии
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а
айрат
Правильно! Освобождение Южной Кореи не  за горами! Северокорейцам нужен боевой опыт на СВО для освобождения ЮК от англожидовской оккупации!
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3 час.
Nikolay Zakharov
Вопрос не корректен мы же не МО,там точно знают,но чем больше интервоинов получат опыт в современной войне, тем лучше,он им пригодится а конфликтах с гегемоном на родине.
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1 час.
ii
iii ii
Автор гнида и лгун. Хотя за ним давно это замечено...
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6 мин.

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