В России предложили отменить выборы президента в 2024 году. Решится ли на это Путин и чего так боится наша власть

Все наверняка помнят фразу сказанную спикером Госдумы Вячеславом Володиным в 2014 году, когда он занимал должность первого заместителя главы администрации президента: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России».
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