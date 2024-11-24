Ребята, вы там окончательно сбрендили? Главными актерами года названы Филипп Киркоров и Денис Дорохов

Интересная жизнь с Vera Star Мы уже давно привыкли к тому, что люди без специального образования снимаются в кино, выходят на театральные подмостки, поют и занимаются другими видами творчества, если в сегодняшнем варианте его таковым можно назвать.
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