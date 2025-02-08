Бедард вышел на 3-е место среди действующих игроков НХЛ по очкам в возрасте до 20 лет (109). Больше лишь у Кросби (222) и Лайне (134)

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Форвард «Чикаго» набрал 2 (1+1) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:2). На счету 19-летнего канадца стало 48 (16+32) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21».