Немецкий журналист Ваймер: в глаза Зеленского виден страх из-за провала ВСУ

Экс-главный редактор немецкой газеты Welt Вольфрам Ваймер заявил, что в глазах украинского лидера Владимира Зеленского виден страх из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, он видит, что страна полностью находится в обороне.
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