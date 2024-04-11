Немецкий журналист Ваймер: в глаза Зеленского виден страх из-за провала ВСУ

Экс-главный редактор немецкой газеты Welt Вольфрам Ваймер заявил, что в глазах украинского лидера Владимира Зеленского виден страх из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, он видит, что страна полностью находится в обороне.