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Эксперт оценила вероятность отказа Германии от российского газа

Эксперт оценила вероятность отказа Германии от российского газа

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Эксперт Колбикова: Германия вряд ли сможет отказаться от газа из России Старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова оценила вероятность отказа Германии от российского газа, пишет РИА Новости.

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