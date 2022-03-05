Эксперт оценила вероятность отказа Германии от российского газа

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Эксперт Колбикова: Германия вряд ли сможет отказаться от газа из России Старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова оценила вероятность отказа Германии от российского газа, пишет РИА Новости.