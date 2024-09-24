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Военное обозрение

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Робототехнический украинский комплекс «Лють»

Робототехнический украинский комплекс «Лють»

На Украине пытаются создавать собственные боевые робототехнические комплексы. Например, в 2022 г. анонсировали разработку робота «Лють», но до боевого применения он дошёл только сейчас.

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