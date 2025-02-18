Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Большинство партий Европарламента все еще выступает за наращивание военной поддержки киевскому режиму и усиление санкций в отношении Москвы, и только малая часть желает мира.
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