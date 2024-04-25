В погоне за выходными: в чем «коварство» отпуска на майские праздники

Официальный отдых от работы — самое долгожданное время в году. Неудивительно, что большинство сотрудников хотят организовать себе отпуск мечты, поэтому стараются продумывать отдых заранее до самых малейших деталей.
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