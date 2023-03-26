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Глава МВФ Георгиева отметила усиление рисков для финстабильности в мире из‑за роста ставок

Глава МВФ Георгиева отметила усиление рисков для финстабильности в мире из‑за роста ставок

РИАМО - 26 мар. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что резкий рост процентных ставок, направленный центробанками борьбу с высокой инфляцией, повышает риски для мировой финансовой стабильности.

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