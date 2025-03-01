Пожар во Владимире охватил 3500 кв. м: Сотрудники МЧС на месте происшествия

Во Владимире на улице Производственная произошел крупный пожар на складе, охвативший 3,5 тыс. кв. м. Ранее в Краснодаре горел склад с баллончиками краски, где возгорание удалось локализовать на площади 900 кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии