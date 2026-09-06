Финляндия ограничила доступ к российским архивам до 9999 года

Около миллиона страниц исторических документов, на получение которых Финляндия потратила более миллиона евро, оказались под необычным ограничением.
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