Дожди и заморозки ожидаются в Калужской области

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на рабочую трехдневку 6 - 8 мая в центре РоссииГлава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на рабочую трехдневку 6 - 8 мая в центре России.