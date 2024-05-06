Дожди и заморозки ожидаются в Калужской области

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на рабочую трехдневку 6 - 8 мая в центре РоссииГлава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на рабочую трехдневку 6 - 8 мая в центре России.
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