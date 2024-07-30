Садовод Туманов: для борьбы с борщевиком важно ухаживать за землей

Для борьбы с борщевиком на дачном участке важно просто ухаживать за землей. Об этом kp.ru рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России", редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов.
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