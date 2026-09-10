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Оплата по QR-коду: удобство или финансовая ловушка для россиян? Почему привычный квадратик может стоить денег

Оплата по QR-коду: удобство или финансовая ловушка для россиян? Почему привычный квадратик может стоить денег

Оплата по QR-коду: удобство или финансовая ловушка для россиян? Почему привычный квадратик может стоить денег Елена ГалицкаяЕще несколько лет назад оплата по QR-коду воспринималась как технологическая новинка, а сегодня для миллионов россиян она стала привычным способом расчёта в магазинах, кафе, на маркетплейсах и при оплате услуг.

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