Оплата по QR-коду: удобство или финансовая ловушка для россиян? Почему привычный квадратик может стоить денег Елена ГалицкаяЕще несколько лет назад оплата по QR-коду воспринималась как технологическая новинка, а сегодня для миллионов россиян она стала привычным способом расчёта в магазинах, кафе, на маркетплейсах и при оплате услуг.
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