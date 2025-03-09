В конгрессе США призвали отправить на передовую украинской войны активистов, преследовавших Вэнса

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала отправить проукраинских активистов, которые преследовали вице-президента страны Джеймса Дэвида Вэнса и его дочь, на фронт, на передовую, причем, за их собственные средства.
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