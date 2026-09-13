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Аргументы недели

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Зеленский преследует своего бывшего пресс-секретаря

Зеленский преследует своего бывшего пресс-секретаря

«Просроченный» глава Украины ввёл санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Она работала на Зеленского в этой должности в течение трёх лет — с 2019-го по 2021-й годы.

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