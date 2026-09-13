«Просроченный» глава Украины ввёл санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Она работала на Зеленского в этой должности в течение трёх лет — с 2019-го по 2021-й годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Прибалтике гото...
- МЕ Россиянку ужалил ...
- Оптимизация с обр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым