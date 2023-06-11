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В Казани на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

В Казани на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Вечером, в субботу, в многоквартирном доме Казани на проспекте Ямашева №61 произошел пожар, горела трехкомнатная квартира на 7 этаже 15-этажного дома.

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