Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о новой массированной атаке на энергообъекты Украины

Киев, 25 декабря /Синьхуа/ -- В среду российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК, серьезно повредив оборудование этих энергообъектов, сообщила в "Телеграме" пресс-служба ДТЭК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх