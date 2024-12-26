Украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о новой массированной атаке на энергообъекты Украины

Киев, 25 декабря /Синьхуа/ -- В среду российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК, серьезно повредив оборудование этих энергообъектов, сообщила в "Телеграме" пресс-служба ДТЭК.
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